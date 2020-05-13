"تنظيم الكهرباء" تؤكّد: لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية

نفت هيئة تنظيم الكهرباء ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية.
وقالت: إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية، تؤكّد الهيئة أنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية، كما تؤكّد ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.هيئة تنظيم الكهرباء
نفت ما يتداول على مواقع التواصل حول تخفيضها
نفت هيئة تنظيم الكهرباء ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية.
وقالت: إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية، تؤكّد الهيئة أنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية، كما تؤكّد ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.