"تنظيم الكهرباء" تؤكّد: لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية

نفت ما يتداول على مواقع التواصل حول تخفيضها

نفت هيئة تنظيم الكهرباء ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية.

وقالت: إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية، تؤكّد الهيئة أنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية، ‏كما تؤكّد ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.

هيئة تنظيم الكهرباء

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13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 10:58 AM

نفت ما يتداول على مواقع التواصل حول تخفيضها

"تنظيم الكهرباء" تؤكّد: لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية

محمد المواسي

الرياض

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نفت هيئة تنظيم الكهرباء ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية.

وقالت: إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية، تؤكّد الهيئة أنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية، ‏كما تؤكّد ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.

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