اختيار رئيس تنفيذي جديد لـ "دواجن الوطنية".. و"الراجحي" رئيسًا لمجلس الإدارة

بعد جهود مضنية أوصلت الشركة للصدارة على مستوى المملكة والدول العربية

احتفت شركة دواجن الوطنية بالدكتور محمد بن سليمان الراجحي في نهاية فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي، وانتقاله إلى منصبه الجديد كرئيس لمجلس الإدارة، وتعيين عبدالله بن سعود أبو حميد رئيسًا تنفيذيًّا للشركة.

ونظم موظفو "دواجن الوطنية" وقياداتها حفل تكريم وشكر لرئيس مجلس الإدارة الجديد، على ما قدمه طيلة السنوات الماضية كرئيس تنفيذي، والتي استطاع خلالها أن ينقل الشركة إلى الصدارة على مستوى المملكة والدول العربية في مجال صناعة الدواجن، لتكون ركنًا رئيسًا للأمن الغذائي السعودي ولمبادرة "صنع في السعودية"، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وقدم المهندس سليمان بن عبدالله القريشي نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في كلمته نيابة عن منسوبي "دواجن الوطنية" شكره للدكتور محمد الراجحي على ما قدمه بشغف حميم وتطلع مستمر وتفويض مُتابع.

وأوضح أن الراجحي أسس حلقة إنتاجية جديدة، حيث أصبحت "دواجن الوطنية" شركة إنتاجية مميزة تمد المملكة العربية السعودية والدول المجاورة وغير المجاورة بالملايين من صيصان اللاحم عبر مشروع "جدود الوطنية"، بالإضافة إلى التوسعة الضخمة التي قام بها لكل خطوط الإنتاج ليزيد الإنتاج بنسبة تتجاوز 40 % في كل مرحلة، مع تحديث جميع المصانع بأحدث الإمكانات.

من جهة أخرى ذكر رئيس مجلس الإدارة محمد الراجحي أن ما تحقق في "دواجن الوطنية" طيلة السنوات الماضية إنما كان بتوفيق الله ثم بدعم الشيخ سليمان الراجحي مؤسس هذا الكيان -حفظه الله-، وبتكاتف الجهود وتعاون جميع منسوبي "دواجن الوطنية".

وأوضح أن الشركة ذات دور ريادي في شتى المجالات النوعية في الإنتاج والجودة والتنوع والانتشار والمسؤولية المجتمعية والمواطنة، مقدمًا شكره لكل من ساعد في تحقيق ذلك.

يُذكر أن الدكتور محمد الراجحي تولى القيادة التنفيذية لـ "دواجن الوطنية" منذ 2010م، حيث أشرف على مشروعات التطوير وحقق إنجازات واضحة كان من أبرزها إطلاق التوسعة الرابعة للشركة، ورفع الطاقة الإنتاجية لتتجاوز مليون دجاجة، و1.5 مليون بيضة يوميًّا، مع توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة وإنشاء مجمع المختبرات المركزية، ومصانع لإنتاج السماد، ومصنع بروتين لإعادة تدوير مخلفات المجازر، ومعهد دواجن الوطنية للتقنية.

وكان له اهتمام واضح بالمبادرات المجتمعية حيث وفَّر أكثر من 7,000 فرصة عمل لأبناء وبنات الوطن، وأطلق مبادرة إفطار جنود الوطن بالحد الجنوبي، كما رعا المؤتمرات العلمية والمعارض، بالإضافة إلى المساهمات الاجتماعية المختلفة.

وحصد الدكتور الراجحي العديد من الجوائز والتكريمات كان أبرزها تكريمه كأفضل رئيس تنفيذي عربي.

كما حصدت "دواجن الوطنية" عددًا من الجوائز تحت قيادته منها جائزة البيئة، وجائزة أفضل منتج حلال بمعرض gulfood في مدينة دبي.