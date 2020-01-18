الصومال.. "انتحاري" يفجر سيارته وسط مهندسين أتراك

استهدفهم عند تناولهم الغداء

استهدفت سيارة ملغومة مجموعة من المتعاقدين الأتراك بمدينة أفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (السبت)، حسبما نقلت "رويترز" عن الشرطة الصومالية.

وأوضح الشرطي نور علي لـ"رويترز" من أفجوي، أن سيارة ملغومة مسرعة اقتحمت مكانًا أثناء تناول مهندسين أتراك وأفراد شرطة صوماليين الغداء.

وأشار "علي" إلى أنه من السابق لأوانه جدًّا معرفة حجم الخسائر البشرية.

الصومال

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18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441 02:59 PM

استهدفهم عند تناولهم الغداء

الصومال.. "انتحاري" يفجر سيارته وسط مهندسين أتراك

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استهدفت سيارة ملغومة مجموعة من المتعاقدين الأتراك بمدينة أفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (السبت)، حسبما نقلت "رويترز" عن الشرطة الصومالية.

وأوضح الشرطي نور علي لـ"رويترز" من أفجوي، أن سيارة ملغومة مسرعة اقتحمت مكانًا أثناء تناول مهندسين أتراك وأفراد شرطة صوماليين الغداء.

وأشار "علي" إلى أنه من السابق لأوانه جدًّا معرفة حجم الخسائر البشرية.

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