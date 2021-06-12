مركز الجزيرة يحقق المركز الأول في بطولة المواي تاي للسيدات

بمشاركة 24 لاعبة بمختلف الدرجات

اختتمت مساء أمس بطولة المواي تاي للسيدات، التي نظّمها الاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك بوكسينغ، على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بمشاركة 24 لاعبة بمختلف الدرجات.

وحقق مركز الجزيرة المرتبة الأولى، وجاء في المرتبة الثانية مركز فايت كلوب، وحل ثالثًا مركز ريل فتنس، وحازت ريم الشريف على أفضل لاعبة في البطولة.

وعقب نهاية المنافسات، توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك بوكسينغ المهندس عبدالعزيز البنان، الفائزات في البطولة.

وأكد الاتحاد على جميع المشاركين والحضور، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من فيروس كورونا المستجد.