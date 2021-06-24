رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية: نثمن حرص السعودية على سلامة الحجاج وأمنهم

أشاد بقرار إقامة الحج بأعداد محدودة نظراً لاستمرار تطورات جائحة كورونا

أشاد رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية الشيخ بويار سباهيو بقرار حكومة المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام 1442هـ بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج نظراً لاستمرار تطورات جائحة كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.

جاء ذلك في بيان تلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي في سراييفو، وقال: إننا نؤيد هذا القرار الذي يحمل أعلى درجات الحكمة والمسؤولية في دفع الضرر والوباء عن المسلمين الراغبين في أداء هذا النسك العظيم، وهذا يدل دلالة واضحة أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي دوماً سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصاً بالغاً، وعناية تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

واختتم رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية ــ بيانه ــ بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين أن يجزيهما الله خير الجزاء على ما قدما ويقدمان للإسلام والمسلمين والإنسانية، ونسأل الله أن يحمي المملكة العربية السعودية وسائر البلاد، وأن يحفظ الإنسانية من كل شر ومكروه.