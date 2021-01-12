رسمياً.. فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اليوم

بعد إعلان رفع الحظر الجوي الذي استمر ثلاث سنوات

أكّد رئيس سلطة الطيران المدني المصري الدكتور أشرف نوير؛ فتح المجال الجوي المصري أمام الطيران القطري للعبور من خلال الأجواء المصرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إعلان رفع الحظر الجوي على الطيران القطري، الذي استمر لمدة ثلاث سنوات.

وقال أشرف نوير؛ في تصريحات نقلها موقع "صدى البلد"، إن سلطة الطيران المدني المصرية وافقت على الطلبات المقدمة من سلطات الدوحة للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية، موضحاً أنه بالفعل تم السماح فجر اليوم لأول طائرة قطرية بعبور الأجواء المصرية بعد قرار رفع الحظر.

وأشار رئيس سلطة الطيران المدني، إلى أنه بموجب قرار رفع الحظر يحق لشركات الطيران القطري استئناف الرحلات مع مصر، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لذلك أو تتقدم السلطات القطرية لإعادة استئناف رحلاتها إلي القاهرة، لكن ما تم هو السماح بعبور الأجواء فقط.