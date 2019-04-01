"هيئة الصحفيين" تتفاعل مع منع المصورين من حفل "مؤتمر الطيران المدني"

قالت: لا يحق لأي جهة إعاقتهم عن أداء واجبهم الصحفي تحت أي ذريعة

اطلعت هيئة الصحفيين، اليوم، على شكوى بعض منسوبي وسائل الاعلام السعودي حول منع المصورين من تصوير حفل فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019 الذي انطلق الاثنين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والذي تنظمه هيئة الطيران المدني.

وحرصاً من هيئة الصحفيين السعوديين على حماية المهنة وفق الأخلاقيات التي أقرتها ودعماً لمنسوبي المهنة، أكدت أنها ستتواصل مع المسؤولين في هيئة الطيران المدني لمعرفة أسباب المنع غير المبرر تحت أي ظرف.

وأوضحت أن المصورين يمثلون الإعلام السعودي ولا يحق لأي جهة منعهم من أداء واجبهم الصحفي تحت أي ذريعة أو حكر المعلومة لشخص أو جهة معينة ما دام أن المناسبة عامة ووطنية وليست خاصة.

وجدّدت الهيئة مطالبتها للجهات الحكومية بالامتثال ومراعاة أخلاقيات العمل الصحفي بتمكين وسائل الاعلام من ممارسة مهامها، التي تعكس الصورة المشرفة للسعودية.