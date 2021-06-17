"الصحة": تسجيل 1309 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1022 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 17 يونيو 2021، تسجيل 1309 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 470723 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1022 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 452209 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7635 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10879 والحالات الحرجة 1533 حالة.