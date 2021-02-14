"الكهرباء": في حال انقطاع التيار تكون أولوية إعادة الخدمة للمستهلك من ذوي الحاجة الماسة

قالت هيئة تنظيم المياه والكهرباء: في حال انقطاع الخدمة الكهربائية بصورة مفاجئة، فمن حق المستهلك من ذوي الحاجة الماسة للكهرباء أن تكون له الأولوية في إعادة الخدمة.

جاء ذلك في تغريدة على ‏‏الحساب الرسمي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية.