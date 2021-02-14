"الكهرباء": في حال انقطاع التيار تكون أولوية إعادة الخدمة للمستهلك من ذوي الحاجة الماسة

قالت هيئة تنظيم المياه والكهرباء: في حال انقطاع الخدمة الكهربائية بصورة مفاجئة، فمن حق المستهلك من ذوي الحاجة الماسة للكهرباء أن تكون له الأولوية في إعادة الخدمة.
جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية.
قالت هيئة تنظيم المياه والكهرباء: في حال انقطاع الخدمة الكهربائية بصورة مفاجئة، فمن حق المستهلك من ذوي الحاجة الماسة للكهرباء أن تكون له الأولوية في إعادة الخدمة.
جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية.