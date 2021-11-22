بالصور.. "الإفتاء" تنفّذ حملة تطعيم لمنسوبيها ضد الإنفلونزا الموسمية

تنفيذًا لتوجهات "آل الشيخ" ووفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها

نفّذت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملةَ تطعيم منسوبي الرئاسة ضد الإنفلونزا الموسمية.

وفي التفاصيل، افتتح حملة التطعيم مديرُ عام الموارد البشرية مشعان بن مرزوق المطيري، الذي قال عقب أخذه اللقاح: إن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وبمتابعة من نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد؛ من أجل الحرص على سلامة منسوبي الرئاسة.

ووجّه المطيري شكره لوزارة الصحة على تنفيذ هذه الحملة.

قدّم اللقاح فريقٌ طبي بإشراف الأخصائي عبدالرحمن بن معيجل المطيري مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالبديعة بالرياض، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.