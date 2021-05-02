بخطوات بسيطة.. كيف تحذف عنوان بريدك الإلكتروني من دون أن تفقد بياناتك الشخصية؟

طريقة مثالية من دون التأثير على الخدمات المرتبط بها الحساب

يكتشف عديد من الأشخاص، أنهم ربطوا عدداً كبيراً من الخدمات الرقمية الخاصة بهم بحسابات بريد إلكتروني لم يعودوا يستخدمونها أو سبق أن ألغوها مثلاً؛ ما يوقعهم في مشكلات كبيرة فيما بعد.

ولذلك يقدم موقع "بوبيولار ساينس" طريقة مثالية لحذف البريد الإلكتروني الخاص بأيّ شخص، من دون التأثير على بياناتك الشخصية أو الخدمات المرتبط بها الحساب.

لماذا الحذف؟

ويقول خبراء الأمن السيبراني إن عناوين البريد الإلكتروني القديمة، تعد بمكانة رابط ضعيف يمكن من خلاله اختراق بياناتك الشخصية بسهولة شديدة.

وتكمن تلك الخطورة في الآتي:

· إمكانية اختراق تلك الحسابات من قِبل المتطفلين.

· الوصول بسرعة إلى الصور المخزنة والوسائط الاجتماعية.

· معرفة طبيعة عمليات التسوّق التي كنت تقوم بها أو الألعاب التي تقوم بتحميلها أو خدمات البث المشترك فيها.

· استخدام كلمات مرور سهلة؛ ما يجعل اختراقها سهلاً.

وهذا ما يجعل الحل المثالي لتلك المشكلات، هو حذف عنوان البريد الإلكتروني القديم بصورة نهائية.

ولكن إذا قمت بحذف عنوان بريد إلكتروني من دون تخطيط مسبق، سرعان ما يصبح الأمر بمكانة كابوس، خاصة إذا كنت مرتبطاً بعددٍ من الخدمات الأخرى أو يُوجد به عددٌ من البيانات المهمة.

ويمكن اتباع عدد من الخطوات الذكية لسهولة حذف عنوان بريدك الإلكتروني من دون المعاناة من فقدان بياناتك الخاصة:

1- اكتشف مرفقات البريد

قبل التخلص من بريد إلكتروني قديم، قم بجرد الخدمات، بدءاً بالوسائط الاجتماعية والألعاب إلى بث الفيديو وما إلى ذلك، التي تعتمد عليها باعتبارها بيانات اعتماد لتسجيل الدخول.

بمجرد إنشاء قائمة بحساباتك، ابحث عن سياساتها بشأن تغيير رسائل البريد الإلكتروني.

على سبيل المثال، سترسل لك بعض المواقع رابط تحقق بمجرد إدخال كلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني الجديد، قد يطلب الآخرون منك الاتصال وتقديم نموذج تعريف لديهم بالفعل في الملف، مثل بطاقة الائتمان أو رخصة القيادة.

كقاعدة عامة، كلما كان الموقع أكثر أماناً، زادت الأطواق البيروقراطية التي يمكنك توقعها.. هذا شيء جيد؛ لأنه يساعد على منع الاحتيال في الهوية.

2- نظّف الخدمات التي لا تحتاج إليها.

يعد هذا وقتاً مثالياً للتخلص من الخدمات والحسابات التي لا تحتاج إليها، مثل مواقع التسوّق القديمة، لأن تغيير عنوان البريد الإلكتروني فيها قد يسبّب مشكلات أكثر مما تستحق.

3- غيّر كلمات المرور

خلال تغييرك البريد الإلكتروني للخدمات، يمكنك استغلالها بتغيير كلمات المرور لتلك الخدمات، حتى لا تكون متشابهة وفي متناول اليد.

4- تمكين المصادقة متعدّدة العوامل

وأنت تحاول التخلص من تاريخك القديم في بريدك الإلكتروني، حاول تغيير نظام الدخول إليه بتمكين المصادقة متعددة العوامل، مثل المصادقة الثنائية، حتى لو كنت تنوي إغلاق بريدك الإلكتروني هذا لقطع الطريق أمام أيّ متطفلين.

5- تحميل بيانات المهمة

ينبغي أن تقوم بتنزيل بياناتك من حسابات البريد الإلكتروني غير المستخدمة، حيث يمكن أن يحتوي صندوق الوارد الخاص بك على مرفقات تريد الاحتفاظ بها، مثل المستندات المالية الحيوية وصور العائلة.

يقدم جميع مزوّدي خدمة البريد الإلكتروني الرئيسين أداة لجمع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، على الرغم من أن تجميع الأرشيف الكامل قد يستغرق بضعة أيام.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يجب عليك أيضاً تنزيل القائمة الكاملة لجهات الاتصال حتى تتمكن من استيرادها إلى عنوان بريدك الإلكتروني الجديد لاحقًا.

وتسمح لك معظم برامج البريد الإلكتروني بتنزيل جهات الاتصال كملفات بقيم مفصولة بفواصل، والتي يمكنك تحميلها بعد ذلك إلى حساب آخر.

6- اختر مزوّد بريد إلكتروني جديداً

في كثير من الأحيان، نختار خدمات البريد الإلكتروني على أساس الراحة. إذا اشتريت هاتف أندرويد، فقد تفضل "جيميل" لأن كل شيء مرتبط بهذا الحساب.. ولكن إذا كنت قلقاً بشأن سياسات "غوغل"، فلا داعي للعودة.

خدمات البريد الإلكتروني الآمنة مثل توتانوتا - التي تستخدم التشفير من طرف إلى طرف للتأكد من أنك أنت وأصدقاؤك فقط يرون رسائلك - تحظى بشعبية متزايدة.

وهناك خيار آخر رائع يسمّى "هاي"، غالباً ما يقدم هؤلاء الموفرون خططاً شخصية مجانية أو رخيصة جداً، وعادةً ما تكون بمقابل مادي نحو دولار واحد إلى ثلاثة دولارات شهرياً وتصل إلى 99 دولاراً سنويا، ولكن تقدم لك خدمة بناء الخادم الخاص بك.

7- انقل رسائلك إلى عنوان بريدك الإلكتروني الجديد

بعد تحديد الخدمة، حان الوقت لاختيار عنوان بريد إلكتروني جديد، واجعلها تعكس رسالتك القديمة، حتى يتمكن الأشخاص الذين يعرفونك فقط من خلال هذا البريد الإلكتروني من العثور عليك.

بمجرد تشغيل بريدك الإلكتروني الجديد، قم باستيراد جهات الاتصال القديمة هذه وأرسل لهم بريداً إلكترونياً تمهيدياً لتنبيههم بالتغيير.

أو، إذا كنت لا تمانع في الاحتفاظ ببريدك الإلكتروني القديم لمدة شهر تقريباً، فاستخدمه لإعداد رسالة تلقائية "خارج المكتب"، وتخبر فيها جهات الاتصال أنك تخطط لإغلاق هذا الحساب، عندما يكون تاريخ القفل، والعنوان الجديد الذي يمكنهم الوصول إليك فيه.

8- احذف حسابك من البريد الإلكتروني القديم

أخيراً، أنت جاهز تماماً لإلغاء قفل بريدك الإلكتروني القديم، ولتنفيذ ذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- بريد جيميل:

· توجه إلى صفحة "حذف الخدمات" من غوغل.

· سجل الدخول.

· انقر فوق رمز سلة المهملات جوار جيميل.

· ستوجهك غوغل إلى خطوات حذف البريد.

- بريد ياهو! ومايكروسوفت:

· لا يمكنك حذف البريد فقط من تلك الخدمات.

· ينبغي أن تحذف كل الحساب الموجود على تلك الخدمة والخدمات المرتبطة بها كافة مثل حسابك في سكايب وما إلى ذلك.

· إذا كنت مستعداً للمقايضة، فستجد أيقونة حذف الحساب واضحة واتبع الخطوات الموجودة فيها بكل سهولة.