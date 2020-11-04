"شؤون الحرمين" تكثف جهودها ما زالت آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم

للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهول

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على المسجد الحرام؛ من أجل المحافظة على سلامة ضيوف الرحمن وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة، حيث عم الطائفين والزائرين الفرح والسرور مستبشرين برحمة الله أن يتقبل منهم دعاءهم وأن يتم عليهم رضوانه.

وقد تأهبت الإدارات المعنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقاً يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.