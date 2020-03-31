نيوزيلندا تُمدد حالة الطوارئ للتصدي لانتشار كورونا

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية 7 أيام أخرى للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.
ووفق "روسيا اليوم" قال وزير الدفاع المدني بيني هناري في بيان له: "يضمن تمديد حالة الطوارئ الوطنية توفير كل الموارد والدعم التي نحتاجها لمنع تفشي فيروس (كوفيد-19) في مجتمعنا".
وبلغ عدد الإصابات بكورونا في البلاد حتى الآن 647 بزيادة 58 حالة عن اليوم الماضي، حسب موقع "Worldometers".فيروس كورونا الجديد نيوزيلندا
بلغ عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 647 حالة مؤكدة
أعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية 7 أيام أخرى للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.
ووفق "روسيا اليوم" قال وزير الدفاع المدني بيني هناري في بيان له: "يضمن تمديد حالة الطوارئ الوطنية توفير كل الموارد والدعم التي نحتاجها لمنع تفشي فيروس (كوفيد-19) في مجتمعنا".
وبلغ عدد الإصابات بكورونا في البلاد حتى الآن 647 بزيادة 58 حالة عن اليوم الماضي، حسب موقع "Worldometers".