نيوزيلندا تُمدد حالة الطوارئ للتصدي لانتشار كورونا

بلغ عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 647 حالة مؤكدة

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية 7 أيام أخرى للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" قال وزير الدفاع المدني بيني هناري في بيان له: "يضمن تمديد حالة الطوارئ الوطنية توفير كل الموارد والدعم التي نحتاجها لمنع تفشي فيروس (كوفيد-19) في مجتمعنا".

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في البلاد حتى الآن 647 بزيادة 58 حالة عن اليوم الماضي، حسب موقع "Worldometers".