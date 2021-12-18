الفارسة " فنون الحميدان": "قفز السعودية" ستُصقل موهبة السعوديين

أبدت الفارسة فنون الحميدان المشاركة في بطولة "قفز السعودية"، التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية "FEI" في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية، سعادتها الكبيرة بمشاركتها في هذا المحفل العالمي الكبير هي وزملائها الفرسان السعوديين، وقالت: "مهما تعلمنا في هذه الرياضة الجميلة لن نتوقف عن تعلُّم ما هو جديد ومفيد، حتى الميدان الحالي الجميل والجديد هو بمنزلة مدرسة تعليم جديدة ومفيدة للفارس وجواده".



وأضافت: "المشارَكة في بطولات بحجم (قفز السعودية) أمرٌ مهم جدًّا؛ يكفي الخبرة التي تضيفها لنا، ومشاركة فرسان عالميين ومصنفين أوائل عالميًّا، أمثال الفارس السويدي بيدير فريدريكسون المصنف رقم (1) على مستوى العالم في قفز الحواجز، والألماني دانيال دويسر المصنف رقم (2) عالميًّا؛ فلذلك فوائد كبيرة لنا، ويزيد موهبة زملائي.. فالاحتكاك بهم، ومشاهدة طرقهم في الأشواط، أو التعامل مع الجياد، درس في غاية الأهمية لنا".



وقدمت الفارسة البالغة من العمر 20 عامًا شكرها للاتحاد السعودي للفروسية على دعمه الكبير للفرسان السعوديين، خاصة الشباب والشابات الواعدين، وإقرار مشاركتهم في بطولتين لفئتَي (4 و5 نجوم)؛ وهو له أثر كبير.. وقالت: "متفائلة بجيل أبطال وبطلات سعوديين، سيكون لهم بصمات كبيرة في المحافل الدولية قريبًا".



يُذكر أن الاتحاد قدم خلال هذه البطولة 25 فارسًا وفارسة سعوديين تحت سن 21 عامًا، شاركوا في الأسبوعَيْن الأول والثاني من البطولة.