انطلاق رالي داكار السعودية 2022 السبت المقبل.. وبدء توافد المشاركين إلى جدة

السائقون يستهلون رحلتهم الشاقة في 1 يناير بمسافة 19 كلم قبل انتقالهم لحائل

تنطلق السبت المقبل فعاليات رالي داكار السعودية 2022 في عامها الثالث على التوالي للنسخة الـ44 للحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات، وسط اهتمام عالمي بالغ، ومتابعة كبيرة لرالي داكار الذي يواصل كتابة تاريخه على تضاريس السعودية وصحاريها الشاسعة، وتنوعها الجغرافي، ومناظرها الطبيعية الخلابة، التي أضفت مزيدًا من الإثارة والحماس للرالي العريق؛ ما جعلها المسرح الأفضل والموطن الجديد الأمثل لأعرق الراليات العالمية على وجه الأرض.

وبدأ المشاركون في الرالي بالتوافد إلى محافظة جدة التي ستحتضن المرحلة الاستعراضية؛ إذ يستهل السائقون رحلتهم الشاقة في الأول من يناير عبر مرحلة قصيرة بمسافة 19 كلم، قبل انتقالهم إلى حائل التي ستشهد انطلاق المنافسات الرسمية في الثاني من يناير.

وأكمل جميع المشاركين في رالي داكار في نسخته الـ44 استعداداتهم، وعقد العزم على إشعال نار المنافسة لخوض غمار رحلة جامحة في قلب صحراء السعودية الشاسعة، وتحدي خبايا تضاريسها وكثبانها الرملية. وبدأت ملامح الإثارة والحماس مع توافد الفِرق والمتسابقين في فئات الرالي الست؛ إذ يتوقع عشاق الراليات الصحراوية منافسات حامية الوطيس في جميع الفئات، مع تأكيد مشاركة أبرز نجوم وفرق الراليات الصحراوية حول العالم، خاصة مع التعديلات التي أجراها منظمو النسخة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022 على صعيد المسار واللوائح الرياضية لمواكبة الهيكل التنظيمي الجديد بين الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية ومنظمة "أموري سبورت"؛ إذ ستطبق لوائح رالي داكار السعودية على الجولات الأخرى من بطولة العالم للراليات الصحراوية الجديدة للاتحاد الدولي للسيارات.

ويخوض المشاركون في رالي داكار أقسى التجارب في رياضة الراليات الصحراوية على مدار 14 يومًا في تحدي الصحراء المهيبة والتضاريس القاسية؛ لاختبار قدرتهم على التحمل لمسافة إجمالية تقدر بـ (8375 كلم)، منها (4258 كلم) من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، مرورًا بأروع المناظر الطبيعية الخلابة والمناطق الأثرية في السعودية.

واستقطبت النسخة الـ44 لرالي داكار السعودية 2022 أكثر من (1000) مشارك، يمثلون (70) جنسية من مختلف أنحاء العالم؛ ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي العريق. كما يضم السباق (430) مركبة في مختلف فئات السباق، و(148) مركبة أخرى في فئة "داكار كلاسيك". ويتألف مسار الرالي هذا العام من مرحلة تمهيدية واحدة، و12 مرحلة عادية، يتخللها يوم واحد للراحة في الرياض، وسيخوض المتسابقون خلالها 5 مراحل دائرية، وواحدة ماراثونية.