"الوزاري العربي" يقر المنامة عاصمة للسياحة 2020.. و"الخطيب" نتطلع لـ100 مليون زيارة

بعد اجتماع وسط حضور علامي حاشد

قرر وزراء السياحة العرب وممثلو الدول في المجلس الوزاري العربي اختيار المنامة عاصمة مملكة البحرين عاصمة للسياحة العربية لعام 2020.

ورأس أحمد الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الاجتماع الذي حضره وزراء السياحة العرب، وناقش تحديات الأمن السياحي العربي ووثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة، وتفعيل الاستفادة من المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية.

وفي لقائه الصحفي أشار رئيس هيئة السياحة والتراث إلى الاجتماعات التي احتضنتها واحة الإحساء على مدى اليومين الماضيين تؤكد أهمية العمل العربي المشترك في مجال السياحة، معتبراً أن المملكة، وبقية الدول العربية لديها فرص سانحة للارتقاء بهذا القطاع، وتحويله إلى مصدر مهم لدعم اقتصاديات الدول العربية، مضيفاً أن العمل السياحي المشترك لا يهدد أي بلد عربي، بل إنه يزيد من الخيارات أمام السياح، الأمر الذي يجعل جميع البلدان العربية تستفيد من الزيادة السنوية للسياح على مستوى العالم، معرباً عن تطلعاته بأن تصبح المملكة العربية السعودية خامس بلد حاضن للسياح على مستوى العالم باستقطاب نحو 100 مليون زيارة في 2030.

وأعلن "الخطيب" أن المملكة وجهت الدعوة إلى وزراء السياحة للمشاركة في منتدى السياحة الميسرة الذي سينعقد في 2020 في الرياض؛ بهدف الاطلاع على تجارب المملكة في مجال أنسنة المدن، ومشروع المسار الرياضي في العاصمة الرياض، ومشاريع جودة الحياة التي تساهم في تقديم سياحة ميسرة.

وقال "الخطيب": إن السعودية مستعدة للتعاون مع دولة لبنان في الملف السياحي؛ نظير ما تمتلكه من خبرة سياحية كبيرة، مؤكداً أننا في السعودية نمتلك ثروات سياحية كثيرة، ومنها الأثرية والتراثية والثقافات العريقة والشواطئ الجميلة، خصوصاً على البحر الأحمر، موضحاً أن المواقع الأثرية والآثار بشكل عام المكتشفة تربو على عشرة آلاف موقع ومعلم.