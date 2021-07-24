"الصحة": تسجيل 1256 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1155 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 24 يوليو 2021، تسجيل 1256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 516949 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1155 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 497965 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8155 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10829 والحالات الحرجة 1385 حالة.