"الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تتواصل حتى 8 مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية بمنطقة الباحة.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم: مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة).
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات
نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية بمنطقة الباحة.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم: مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة).