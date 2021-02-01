بلجيكا.. هجوم بسكين على ركاب محطة مترو في بروكسل

الشرطة أشارت إلى أن الحادث ليس إرهابياً

هاجم رجل يحمل سكيناً ركاب محطة مترو في بروكسل، اليوم (الاثنين)، بحسب ما نقلت قناة "آر تي بي إف" عن الشرطة البلجيكية.

وذكرت الشرطة أن الهجوم أسفر عن العديد من المصابين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن الاعتداء لا يحمل صبغة إرهابية بل هو اعتداء يعود لأسباب خاصة وشخصية.

من ناحيتها، بينت صحيفة " لا ليبر" البلجيكية، أن الهجوم يعود لنزاع بين زوجين.

3

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442 08:14 PM

الشرطة أشارت إلى أن الحادث ليس إرهابياً

بلجيكا.. هجوم بسكين على ركاب محطة مترو في بروكسل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,682

هاجم رجل يحمل سكيناً ركاب محطة مترو في بروكسل، اليوم (الاثنين)، بحسب ما نقلت قناة "آر تي بي إف" عن الشرطة البلجيكية.

وذكرت الشرطة أن الهجوم أسفر عن العديد من المصابين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن الاعتداء لا يحمل صبغة إرهابية بل هو اعتداء يعود لأسباب خاصة وشخصية.

من ناحيتها، بينت صحيفة " لا ليبر" البلجيكية، أن الهجوم يعود لنزاع بين زوجين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021