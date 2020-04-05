أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تستمر حتى 9 مساءً

يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، يتضمن توقعات بهطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 08:17 AM

يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تستمر حتى 9 مساءً

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، يتضمن توقعات بهطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.

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