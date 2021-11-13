أمريكا تعرب عن أسفها العميق لمقتل متظاهرين سودانيين

دانت الاستخدام المفرط للقوة

أعربت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم اليوم السبت عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، وإصابة عشرات المتظاهرين الذين خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية.

ودانت السفارة عبر حسابها في "تويتر" الاستخدام المفرط للقوة.

وانطلقت مظاهرات "مليونية 13 نوفمبر" اليوم في مدن: الخرطوم، وأم درمان، وبحري، تجاه المراكز المحددة للتجمع مرددين شعارات عودة المدنية وخدمة الإنترنت.

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13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 08:58 PM

دانت الاستخدام المفرط للقوة

أمريكا تعرب عن أسفها العميق لمقتل متظاهرين سودانيين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعربت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم اليوم السبت عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، وإصابة عشرات المتظاهرين الذين خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية.

ودانت السفارة عبر حسابها في "تويتر" الاستخدام المفرط للقوة.

وانطلقت مظاهرات "مليونية 13 نوفمبر" اليوم في مدن: الخرطوم، وأم درمان، وبحري، تجاه المراكز المحددة للتجمع مرددين شعارات عودة المدنية وخدمة الإنترنت.

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