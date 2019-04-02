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بعد يوم من إعلان اعتزامه ترك السلطة قبل 28 أبريل

رسمياً.. "بوتفليقة" يستقيل من منصبه رئيساً للجزائر

أخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم (الثلاثاء)، رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئاسة الجمهورية.

وكان "بوتفليقة" قد أعلن أمس أنه سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أبريل 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات مهمة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية".