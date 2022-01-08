انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء لبنان

مواطنون اقتحموا محطة التوليد

ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم (السبت)، أن شركة كهرباء لبنان قطعت الكهرباء عن جميع أنحاء الأراضي اللبنانية.

وأوضحت القناة أن شركة كهرباء لبنان قطعت الكهرباء عن جميع الأراضي اللبنانية؛ نتيجة حدوث إشكالات في محطة عرمون.

وأضافت أن أهالي المنطقة حاولوا اقتحام باحة؛ احتجاجاً على التقنين القاسي للتيار الكهربائي، ما أدى لخروج كافة المعامل عن الشبكة.

