الفاتيكان يسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

تعليق خدمات الكشف الطبي في العيادات الخارجية للتعقيم

قال الفاتيكان، اليوم الجمعة، إنه تأكّدت إصابة مريض في مركز خدماته الطبية بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسمه، ماتيو بروني؛ إن الحالة اكتُشفت أمس الخميس "وتمّ تعليق خدمات الكشف الطبي في العيادات الخارجية بالفاتيكان للتعقيم والتطهير".

وأضاف أن خدمات الطوارئ ستستمر، مشيراً إلى أن الفاتيكان أخطر السلطات الصحية الإيطالية بحالة الإصابة هذه، وفقاً لـ (RT).