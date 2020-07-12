"تقنية البنات الرقمية " بالرياض تفتح أبواب التسجيل للعام المقبل

التقديم على بوابة القبول الموحد لمؤسسة التدريب التقني والمهني بتاريخ 24 ذي القعدة

قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بإدراج عدد من الكليات التقنية الجديدة ضمن خططها التشغيلية للعام المقبل، حيث تستعد الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض مع بداية تشغيلها للعام التدريبي 1442هـ، لاستقبال طلبات قبول المتدربات للفصل التدريبي الأول 1442 هـ من خلال التقديم على بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتاريخ 24 / 11 / 1441هـ.

وصرح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، بأن هذه الكلية تعتبر إحدى الكليات التقنية المتخصصة في المجال الرقمي حيث سيتم تشغيلها بأربعة أقسام رئيسة في مرحلتها الحالية وهي الدعم الفني، البرمجيات، إدارة أنظمة شبكات الحاسب الآلي، الوسائط المتعددة وتقنيات الويب.. وعليه يصبح عدد الكليات التقنية للبنات بمدينة الرياض اثنتين هما الكلية التقنية والكلية التقنية الرقمية.