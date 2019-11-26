سرقة مجوهرات وتحف فنية بمليار يورو من غرفة الكنوز بمتحف "القبو الأخضر"

أكبر عملية سرقة في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية

على الرغم من كاميرات المراقبة والأبواب والنوافذ المحصنة، إلا أن لصوصاً تمكنوا من اقتحام أحد أشهر متاحف ألمانيا وسرقة مجوهرات وتحف فنية تاريخية تُقدر قيمتها بنحو مليار يورو، وهي أكبر عملية سرقة في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

أكّدت الشرطة بمدينة دريسدن- شرقي ألمانيا، تعرُّض غرفة الكنوز بمتحف "القبو الأخضر- Grünes Gewِölbe" التابع للقصر التاريخي للاقتحام والسرقة من قبل مجهولين في الصباح الباكر من يوم أمس الإثنين.

وأعلنت الشرطة أن المقتحمين تسللوا إلى الغرفة عبر نافذة بعدما قاموا بفصل قضبان النافذة ثم كسر الواجهة الزجاجية لها.

وذكرت الشرطة أن الجناة توجّهوا مباشرة إلى أحد صناديق العرض الزجاجية، وقاموا بتهشيمه، وقالت الشرطة في تغريدة لها إن التحقيقات جارية لكشف مُلابسات عملية السطو والجناة الذين قاموا بها.

ورصدت الشرطة في كاميرات المراقبة اثنين مشتبه فيهما.. وقال رئيس الشرطة الجنائية، فولكر لانغه؛ إنه ليس من المُستبعد مشاركة جناة آخرين.. وبحسب البيانات، تم الإبلاغ عن الاقتحام في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين.

من جانبه، أوضح رئيس شرطة دريسدن، يورغ كوبيسا؛ خلال مؤتمر صحفي، أنهم تلقوا معلومات من الوحدة الأمنية نحو الساعة الخامسة صباحاً عن حدوث اقتحام، مضيفاً أن سيارة دورية توجّهت على الفور إلى المتحف، إلا أنه لم تحدث ملاحقة ناجحة للجناة حتى الآن.

وتحتوي هذه الغرفة على تحف فنية وحلي ومجوهرات وأحجار كريمة تاريخية لا تقدر بثمن.. ولم تحدّد الشرطة بعد قيمة المسروقات، لكن صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية واسعة الانتشار، قالت في تقرير لها عن الحادثة إن قيمة المسروقات تصل إلى مليار يورو.. وتمكّن الجناة من الهروب رغم أن المتحف وغرفه مؤمّنة ومحصّنة ومراقبة بشدة.