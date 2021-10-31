فيديو مرعب.. سيارة معلقة على جسر مفتوح وبداخلها أسرة

لا يدري أحد كيف وقع هذا الحادث

لا يدري أحد كيف وقع هذا الحادث، لكن عائلة في بلجيكا عاشت حالة من الهلع والخوف داخل سيارتها الصغيرة بعد انفتاح جسر متحرّك دون سابق إنذار للسماح بمرور سفينة، بينما كانت سيارتهم تسير فوق الجسر.

ووثّقت لقطات فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي اللحظة المرعبة التي تقطعت فيها السبل بسيارة العائلة الحمراء، على جسر ماري توماس في مدينة لوفين في 27 أكتوبر الجاري.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، بدأ الجسر يفتح بوابته دون سابق إنذار للسماح لسفينة بالمرور، تاركا الأسرة عالقة على الجسر، غير قادرة على التراجع في الوقت المناسب.

ونتيجة لذلك، مع استمرار الجسر في الارتفاع، بدأت السيارة في النهاية بالانزلاق للخلف، قبل أن تصطدم بالطريق العام وتنقلب.

وكان بالسيارة المقلوبة أسرة المكونة من 3 أفراد هم الأب والأم وطفل يبلغ من العمر 18 شهراً.

وظلت الأسرة محاصرة داخل سيارتها، حتى تم تحريرها في نهاية المطاف من قِبل خدمة الإطفاء ثم نُقلوا إلى المستشفى.

وبحسب المفوض القانوني مارك فرانكس؛ لا يعتقد أن إصاباتهم خطيرة، فيما تمّ فتح تحقيق بشأن الحادث والظروف التي وقع فيها.