"هيئة نجران" تنفذ لوحات توعوية عن خطر "كورونا‎ " بالأماكن العامة والأسواق

تزامناً مع الجهود الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، عدداً من اللوحات التوعوية والتوجيهية بالأماكن العامة والأسواق تزامناً مع الجهود الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، وتشتمل على رسائل توعوية ووقائية.

من جانبه، أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، بتعاون الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذه الجهود.

وتأتي تلك البرامج بدعم ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرفع من مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم خلال تلك الفترة الحرجة والارتقاء بالتوعية الوقائية والتوعوية من خلال استخدام الوسائل المتاحة.

0

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 12:43 AM

تزامناً مع الجهود الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس

"هيئة نجران" تنفذ لوحات توعوية عن خطر "كورونا‎ " بالأماكن العامة والأسواق

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

0 196

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، عدداً من اللوحات التوعوية والتوجيهية بالأماكن العامة والأسواق تزامناً مع الجهود الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، وتشتمل على رسائل توعوية ووقائية.

من جانبه، أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، بتعاون الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذه الجهود.

وتأتي تلك البرامج بدعم ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرفع من مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم خلال تلك الفترة الحرجة والارتقاء بالتوعية الوقائية والتوعوية من خلال استخدام الوسائل المتاحة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020