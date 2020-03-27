الجزائر تمدّ حظر التجول إلى 9 ولايات أخرى بسبب كورونا

إصدار مرسوم يحدد التدابير التكميلية للوقاية من الفيروس

أفاد بيان أصدره رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، يوم الجمعة، أنه تَقَرّر مد حظر التجول إلى تسع ولايات أخرى؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت الحكومة هذا الأسبوع حظرًا للتجول في العاصمة، كما طبقت حالة إغلاق كامل على ولاية البليدة المجاورة.

وكان "جراد" قد أصدر مرسومًا جديدًا يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته في البلاد، عبر التراب الوطني.

وقال رئيس الوزراء الجزائري: إن النص الجديد يتضمن 20 مادة ترمي إلى وضع أنظمة للحجر وتقييد الحركة وتأطير الأنشطة التجارية وتموين المواطنين؛ وذلك بهدف تحديد قواعد التباعد وكيفية تعبئة المواطنين؛ لمساهمتهم في الجهد الوطني للوقاية من انتشار الوباء.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الحكومة تنوي القيام بحجر منزلي يخص كل شخص متواجد في الولايات؛ بحيث يكون الحجر المنزلي كليًّا أو جزئيًّا، ولفترات محددة؛ حسب الوضعية الوبائية للولاية والبلدية المعنية.