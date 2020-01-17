جامعة المؤسس تطلق مبادرة "مستشارك اللغوي" بملتقى مكة الثقافي الرابع

تهدف لخدمة اللغة العربية بتقديم الاستشارات اللغوية للأفراد والمؤسسات

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز، مبادرة "مستشارك اللغوي" وهي إحدى المبادرات المشاركة في ملتقى مكة الثقافي الرابع، تحت عنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

وتفصيلاً، تهدف المبادرة إلى خدمة اللغة العربية بتقديم الاستشارات العلمية اللغوية للأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة عبر منصة إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أنور الجدعاني أستاذ اللغويات التطبيقية المساعد أن هذه الاستشارات تشمل مجالات عديدة ذات أولوية مجتمعية منها: تقويم الأسماء التجارية، والسلامة اللغوية للمفردات، واختيار التراكيب اللغوية الصحيحة، والرسم الإملائي الصحيح، وترجمة المصطلحات الأجنبية وتعريبها.

وأضاف: تكمن أهميتها في الربط بين الجهات المستفيدة والجهات المتخصصة في اللغة العربية؛ لتقديم خبراتهم المعرفية والعلمية.

وأردف: انطلاقاً من دور اللغة العربية وأنها تعدُّ وسيلة التواصل بين أفراد المجتمع وقطاعاته ومؤسساته كان لزاماً العمل على إيجاد مشروعات ومبادرات متخصصة في تقديم الاستشارات اللغوية؛ للحصول على أفضل الحلول والنتائج في مجال اللغة العربية والتقليل من الأخطاء التي تهدد كيانها.

يذكر أن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز قيم استخدام اللغة العربية وروح الانتماء لها، ورفع وعي المجتمع تجاه أهمية اللغة العربية وقيمتها، وبناء شراكات فاعلة مع القطاعات الحكومية والخاصة.