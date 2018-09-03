إحصائية طريفة.. نصف أطفال بريطانيا لا يستطيعون ربط خيوط الحذاء

كشف استطلاع للرأي أجرته شركة بريطانية لصناعة الأحذية، أن نصف أطفال بريطانيا لا يستطيعون ربط خيوط الحذاء.

وعن هذه الإحصائية الطريفة، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن العلماء والباحثين يركزون على فقدان البشر لبعض المهارات مع التقدم في العمر؛ لكن هذا الاستطلاع الذي أجرته شركة واينسورس وورلد لصناعة الأحذية، يركز على اكتساب تلك المهارات.

وكشف هذا الاستطلاع الذي شَمِلَ 1500 طفل، تحت سن العاشرة، أن 42% من هؤلاء الأطفال لا يستطيعون ربط خيوط الحذاء، ويعتمد غالبيتهم على أحذية تحتوي على الشرائط اللاصقة.

وأن ثلث مَن يستطيعون ربط الخيوط، لا يُنهون المهمة؛ بل يكتفون بحشر الخيوط داخل الأحذية.

أيضاً كشف الاستطلاع أن 42% من هؤلاء الأطفال لم يستطيعوا التعرف على الوقت عندما سئلوا عنه، وأن 44% منهم لا يستطيعون قراءة الخرائط؛ بينما لا يستطيع 25% منهم استخدام الشوكة والسكين بثقة عند تناول الطعام.