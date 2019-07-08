"الصحة" تستعد للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وكل الأمراض المتعلقة بالحرارة خلال موسم الحج

كثّفت وزارة الصحة استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها هذا العام ١٤٤٠هـ؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث تم تجهيز المرافق الصحية بكل من العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة للتعامل مع وعلاج حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة، وتأمين عدد كبير من مراوح الرذاذ بالماء والتي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة وتزويد المرافق الصحية بهذه المراوح.

وأبانت "الصحة" أنه تم أيضًا تنفيذ عدد من الدورات والتدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات ضربات الحرارة وآلية علاجها وطرق نقلها.

وأضافت أنه جرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لجميع الحجاج والمعتمرين عن أفضل سبل تجنب الإجهاد الحراري من خلال مكاتب شؤون الحجاج ووسائل النقل المختلفة؛ وذلك بعدد من اللغات المختلفة، كما تم وضع برنامج توعوي لحجاج الداخل والخارج فور وصولهم؛ وذلك حول كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة.