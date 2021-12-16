بريطانيا تسجل 88,376 إصابة جديدة بكورونا و 146 وفاة

إجمالي الإصابات 11,097,851 والوفيات 146,937 شخصًا

سجّلت بريطانيا 88,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و 146 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,097,851، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,937.

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16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443 10:51 PM

إجمالي الإصابات 11,097,851 والوفيات 146,937 شخصًا

بريطانيا تسجل 88,376 إصابة جديدة بكورونا و 146 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجّلت بريطانيا 88,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و 146 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,097,851، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,937.

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