أعلى رقم تعافٍ.. 7718 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمملكة

تسجيل 40 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2283 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 7718 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء.

وكشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 237803 حالة، كما تم تسجيل 7718 حالات تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 177560 حالة.

وتم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2283 حالة وفاة.