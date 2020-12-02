"آل شرمة": نظام الغرف التجارية الجديد يؤكد دعم القيادة للاقتصاد وقطاع الأعمال

قال إن إعفاء المشتركين الجدد من الرسوم يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات

عبّر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران محيميد بن صالح آل شرمة، عن تقدير وامتنان أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة للغرفة وقطاع الأعمال بمنطقة نجران لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهماالله- بمناسبة صدور نظام الغرف التجارية الجديد، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها الدائم بقطاع الأعمال والاقتصاد ليضطلع بدوره في التنمية وفقًا لرؤية الوطن الطموحة 2030.

وأضاف "آل شرمة" أن نظام الغرف التجارية الجديد اشتمل على مؤشرات لقياس أداء الغرف، وإعفاء المشتركين الجدد من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات، وهذا يؤكد الدعم الكبير والمتواصل من القيادة الرشيدة للاقتصاد وقطاع الأعمال لتحقيق رؤية المملكة 2030 وفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات ورفع كفاءة الغرف التجارية.