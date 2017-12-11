بعد إقرار "السينما".. "الترفيه" تُبارك وتؤكد: تنوع اقتصادي

باركت الهيئة العامة للترفيه، موافقةَ وزارة الثقافة والإعلام على إصدار تراخيص دور السينما في السعودية.

وقالت الهيئة في تغريدة لها: "‏‫‏لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي عبر تطوير قطاعيْ الثقافة والترفيه؛ نبارك لوزارة الثقافة @moci_ksa الموافقة على إصدار تراخيص دور السينما في السعودية".

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11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439 12:45 PM

بعد إقرار "السينما".. "الترفيه" تُبارك وتؤكد: تنوع اقتصادي

عبدالله البرقاوي

الرياض

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باركت الهيئة العامة للترفيه، موافقةَ وزارة الثقافة والإعلام على إصدار تراخيص دور السينما في السعودية.

وقالت الهيئة في تغريدة لها: "‏‫‏لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي عبر تطوير قطاعيْ الثقافة والترفيه؛ نبارك لوزارة الثقافة @moci_ksa الموافقة على إصدار تراخيص دور السينما في السعودية".

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