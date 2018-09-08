شاهد أسواق التمور بنجران .. رواج توثّقه الأنواع والأسعار وهكذا تتم عملية الجني

بائع: البياض والمواكيل الأشهر وتُقدمان هدايا لغلو ثمنهما ولا تحتاجان إلى مكان للتخزين

تشهد أسواق التمور بمنطقة نجران، هذه الأيام، إقبالاً متزايداً وحراكاً اقتصادياً لافتاً في بيع وشراء حصاد إنتاج مزارع النخيل بالمنطقة.

وتنتج مزارع النخيل المنتشرة بمنطقة نجران والمحافظات التابعة لها أجود تمور البياض، والمواكيل، والبرحي، والخلاص، والرطب، وغيرها من أنواع التمور التي تمثل قيمة غذائية وصحية في حياة الإنسان لما تحتويه من نسبة كبيرة من المعادن المهمة لجسم الإنسان؛ كالحديد والكالسيوم والكربوهيدرات والأملاح المعدنية.

وذكر أحد باعة التمور، المواطن حسين مسعود سنان؛ أن تمور البياض تلاقي رواجاً كبيراً لدى الزبائن والمتسوقين؛ حيث تراوح أسعارها بين 500 و3500 ريال للكيس الواحد، على حسب نوع البياض وحجم التمور وجودتها، فيما تأتي تمور المواكيل التي تراوح أسعارها بين 200 و1000 ريال للكيس.

وأشار إلى أن البياض والمواكيل من أشهر أنواع التمور النجرانية وتتميزان بالطعم اللذيذ وقلة السكر؛ حيث تُقدم هدايا؛ لكونهما من التمور الفاخرة والغالية، وما يميزهما كذلك هو استمرار جودتهما مدة طويلة من دون الحاجة إلى وضعهما في مكان تخزين محدّد أو درجة حرارة معينة.

ورصدت العدسات عملية جني التمور من إحدى مزارع النخيل بنجران؛ حيث أوضح المزارع المواطن حمد بن ناصر؛ أن النخيل تحتاج إلى الأجواء الحارة والمشمسة والاهتمام بالري بعد الزراعة مباشرة لتأمين الرطوبة حول الجذور خلال هذه الفترة.