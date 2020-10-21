العراق: 3667 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3667 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 438265 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة، مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 10418، فيما سجلت 2876 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 369010 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم بلغ 58837 مصاباً منهم 466 في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 04:45 PM

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

العراق: 3667 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3667 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 438265 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة، مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 10418، فيما سجلت 2876 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 369010 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم بلغ 58837 مصاباً منهم 466 في العناية المركزة.

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فيروس كورونا الجديد

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