الشرقية... تحديد هوية فتاتين خالفتا الذوق العام وتطبيق العقوبات المقررة

ظهرتا في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأنه إشارة إلى ظهور فتاتين خالفتا الذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويتهما وإحضارهما، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقهما.

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27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 06:22 PM

ظهرتا في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة

الشرقية... تحديد هوية فتاتين خالفتا الذوق العام وتطبيق العقوبات المقررة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الدمام

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأنه إشارة إلى ظهور فتاتين خالفتا الذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويتهما وإحضارهما، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقهما.

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