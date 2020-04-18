"تقويم التعليم" تعلن نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الثانية"

استمراراً لجهود "الهيئة" المبذولة لتقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الثانية" الاختبار الورقي.

وأشارت "الهيئة"، إلى أن ذلك يأتي استمراراً للجهود المبذولة في سياق تقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات رغم الإجراءات الاحترازية الحالية.

وأوضحت أنه للاستفسار عن النتيجة يُرجى زيارة الرابط: https://t.co/UBKbMC0tUj?amp=1.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

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18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 01:14 PM

استمراراً لجهود "الهيئة" المبذولة لتقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات

"تقويم التعليم" تعلن نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الثانية"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الثانية" الاختبار الورقي.

وأشارت "الهيئة"، إلى أن ذلك يأتي استمراراً للجهود المبذولة في سياق تقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات رغم الإجراءات الاحترازية الحالية.

وأوضحت أنه للاستفسار عن النتيجة يُرجى زيارة الرابط: https://t.co/UBKbMC0tUj?amp=1.

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هيئة تقويم التعليم والتدريب

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