"صناعي مكة" ينفّذ 9 برامج تدريبية لخدمة المجتمع وبشهادات معتمدة

أعلن المعهد الثانوي الصناعي بمكة المكرمة، عن انطلاق المرحلة الخامسة من برنامج الخدمة المجتمعية "أتقن".

وينطلق البرنامج في 28/ 2/ 1441هـ، ويستمر لمدة 4 أسابيع، ويشمل تسع مجالات: الكهرباء، والتمديدات المنزلية، والتبريد، والتكييف، وصيانة السيارات، وشبكة الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، والدعم الفني، ومقدمة عن ميكروسوفت الفيس، وصيانة الجوال، وإدارة الفعاليات والمناسبات، وأساسيات مونتاج وتحرير الفيديو.

يُذكر أن كل دورة تستمر 4 أيام، وفي الفترة المسائية من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 8 مساء؛ على أن يكون المتقدم سعوديًّا أو من أم سعودية، ولا يقل عمرة عن 15 عامًا، ويكون التسجيل عبر الرابط التالي: WWW.ctc.tvtc.gov.sa، وبشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.