"الندوة العالمية" تُدشن حجر الأساس لمركز عثمان بن عفان في تايلاند

المستفيدون يثمنون عطاء المملكة حكومةً وشعباً

‬وضع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند، حجر الأساس لمركز عثمان بن عفان في منطقة (جالا – مغانج) التي تبعد عن العاصمة بانكوك، 1000 كم ويخدم (120) أسرة.

وتفتقر تلك المنطقة للمراكز التعليمية التي تُسهم في تعليم أبنائها، فيما سيفيد المركز الكثير من المهتدين الجدد الذين يرغبون في العبادة والتعرف على قيم وتعاليم الإسلام.

وتعنى الندوة العالمية في أكثر من دولة حول العالم، ببناء هذه المراكز التي تقدم الرعاية والخدمات المتنوعة منها الصحية والتعليمية والاجتماعية، عبر ما تضمه مكوناتها الأساسية من الفصول التعليمية والمسجد والمستوصف.

وبدورهم، عبر المستفيدون من أبناء المنطقة عن فرحتهم الكبيرة بالمشروع في بناء هذا المركز، وثمنوا دور المملكة حكومة وشعباً، في تحقيق هذا المشروع النوعي ليصبح واقعا معاشا يمتد نفعه للجميع.