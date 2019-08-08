بالصور .. "8000" حاج يغادرون للمشاعر عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام

عبر 4 مراحل للتفويج بمشاركة عدة جهات حكومية

غادر المنطقة الشرقية أكثر من 8000 حاج من الحجاج الذين سافروا جوًا عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام على متن 19 رحلة من أصل 2 للمشاعر.

ونظم المطار حتى اليوم الخميس 19 رحلة، وستستكمل آخر الرحلات القادمة فجر غدٍ الجمعة، وقامت إدارة المطار بمبادرة مشاعر لتفويج الحجيج لشركة مطارات الدمام، وخصصت المبادرة بوابات خاصة لرحلات الحجاج بما في ذلك إجراءات التفتيش الخاصة بالسفر، وأسهم متطوعون ومتطوعات في المبادرة التي وصفها حجاج بيت الله الحرام بـ"المهمة والرائعة".

ونفذت إدارة المطار خطة شملت 4 مراحل للتفويج، بدءًا باستقبال الحجاج، وشحن أمتعة الحجاج من مساء 8، وتخصيص منطقة انتظار، وتفويج الحجيج والصعود إلى الطائرة، وتم توزيع كتيبات توعوية دينية على الحجاج، وحقيبة خاصة ومفيدة احتوت على مستلزمات الحجاج، وتوزيعات صحية للحجاج.

واستعدت شركة مطارات الدمام إطلاق مبادرة مشاعر عبر حشد كبير من الجهات المشاركة، شركات الطيران، وحدة أمن وحماية مطار الملك فهد الدولي، أمن الدولة، شرطة مطار الملك فهد الدولي، مرور مطار الملك فهد الدولي، وزارة الصحة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، فريق سكب التطوعي.

وشملت خطة التشغيل تجهيز منطقة استقبال الحجاج بطابق صعود الطائرة، تجهيز منصة لإدارة المطار للإشراف على الخدمات المقدمة لضمان استمرارية العملية التشغيلية من دون عوائق، تجهيز منصة للخدمات الطبية، تجهيز منصة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، تجهيز منصات لاستقبال حملات الحج، تقديم ضيافة للحجاج، تقديم هداية من شركة مطارات الدمام.

وشاركت جهات أمنية في خطة المطار عبر توفير العدد الكافي والملائم من القوى العاملة لتشغيل أجهزة التفتيش في منصات استقبال الحجاج بطابق صعود الطائرة.