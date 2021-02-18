أمانة الرياض: كل 10 دقائق نغلق منشأة ونرصد 4 مخالفات

6.524 جولة ميدانية حصيلة المراقبين خلال الـ24 ساعة ماضية

قالت أمانة الرياض أمس إنها تغلق منشأة وترصد 4 مخالفات كل 10 دقائق.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: كل 10 دقائق نغلق منشأة ونرصد 4 مخالفات.. و6.524 جولة ميدانية حصيلة مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض خلال الـ24 ساعة الماضية.