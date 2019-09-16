طالب يسقط من مؤخرة باص مدرسي.. ونشطاء يتساءلون: أين المراقبة؟

رغم تشديد "التعليم" على شركة النقل التعليمي بتطوير أنظمة السلامة بحافلاتها

أثار مقطع فيديو لطالب، كان متمسكاً بمؤخرة باص مدرسي وهو يسير بعد نهاية يوم دراسي، نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الباصات المدرسية ما زالت تحتاج لكثير من وسائل الأمن والسلامة والمراقبة.

وجاء في المقطع أن أحد الطلاب كان متمسكاً بالباص وهو يسير بسرعة، ما أدى لسقوط الطلاب أمام المركبات، وسط تساؤلات: أين اهتمام ومتابعة سائق الباص للطلاب؟ وكيف وصل الطالب لهذا الموقع؟ وأين المراقبة لطلاب الباص؟.

وقد أصدرت وزارة التعليم مؤخراً بياناً، شددت فيه على المسؤولية المباشرة للمعلمين والإداريين في توفير أقصى درجات الأمن والسلامة داخل المدارس، إضافة إلى مسؤولية الأسرة تجاه أبنائها، ومتابعتهم أثناء تنقلهم من المنزل إلى المدرسة وأثناء عودتهم، مع التشديد على شركة تطوير للنقل التعليمي بتطوير أنظمة السلامة في حافلاتها ولدى المتعهدين الذين تشرف عليهم.

وألزمت الوزارة إداراتها بالمناطق والمحافظات بتطبيق أعلى معايير واشتراطات النقل المعتمدة من النقل المدرسي، وإلزام شركات النقل العامة والخاصة بتوفير مشرف/ مشرفة في كل حافلة مدرسية، وإلزام شركات النقل العامة والخاصة بتوفير متطلبات السلامة داخل الحافلات المدرسية، والتأكد من أهلية سائقي الحافلات النظامية من حيث نظامية الإقامة ورخص القيادة المؤهلة لقيادة حافلة.

وشددت الوزارة على قيام سائق الحافلة بجولة تفقدية داخل الحافلة بعد توصيل الطلاب أو الطالبات من وإلى المدرسة قبل إيقافها في المكان المعد للوقوف، ومن ثم يقوم سائق الحافلة بوضع لوحة (الحافلة خالية من الطلاب أو الطالبات) للتأكد من خلو الحافلة.

وهذا الحادث يؤكد على أهمية التوعية في المدارس للطلاب عن كيفية التعامل مع الحافلات نحو سلامة أفضل، ووجود مشرف مرافق لكل حافلة لمتابعة الطلاب في صعودهم للحافلات والنزول منها حتى الدخول للمنزل، خصوصاً وأن النقل المدرسي بات ضرورة تخدم شريحة كبيرة من الطلاب والطالبات في التعليم العام.