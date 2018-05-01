قوات النظام السوري تقصف مناطق في "ريف جسر الشغور"

مرصد حقوق الإنسان: استهداف قرى وبلدات بالريف الحموي

قصفت قوات النظام السوري، الليلة الماضية، عدداً من المناطق في ريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، بسماع دوي انفجارات عدة في الريفين الشمالي والشمالي الغربي لحماة، ناجمة عن عمليات قصف شنتها قوات النظام.

واستهدفت القوات التابعة للنظام، بقذائف مدفعية، مناطق في بلدة كفرنبودة وقرية الزكاة.

وتزامن ذلك مع قصف مناطق في قريتيْ تل هواش والجابرية، نجم عنه أضرار مادية جسيمة.