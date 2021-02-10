مكة.. "القويحص" و"كعكي" يؤكدان على المنشآت التجارية تطبيق تدابير "كورونا"

مطالبات بتشديد الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس

عقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص في مكتبه اليوم، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام بن محمد كعكي؛ لبحث سبل التعاون في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وتم التأكيد خلال الاجتماع بين أمانة العاصمة المقدسة وغرفة مكة التجارية الصناعية، على المنشآت التجارية، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس.