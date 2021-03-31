"خالد بن سلمان": إعلان ولي العهد عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر يعزز شراكة المملكة

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن إعلان سمو ولي العهد عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، يعزز شراكة المملكة إقليميًا ودوليًا لمواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها، حمايةً لكوكب الأرض ودعمًا لجهود مكافحة التغيُّر المناخي، بهدف الحفاظ على بيئة وصحة الإنسان في بلادنا والمنطقة.

جاء ذلك في تغريدة للأمير خالد بن سلمان، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".