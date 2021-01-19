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مناقشات عدة ووقوف على القرارات التي تواجه تحديات في تطبيقها

فريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة يعقد اجتماعه الـ6

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عقد فريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة "عبر الاتصال المرئي"، اليوم، اجتماعه السادس برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري، ومشاركة أعضاء فريق العمل.

وشهد الاجتماع مناقشة نتائج متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الخامس للفريق، وما تضمنته استمارات المسح الموسع للمرحلة الثالثة لدراسة تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع، التي تتضمن استمارات المسح المتعلقة بمسارات السوق الخليجية المشتركة التي قام بإعدادها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش الفريق تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة، والوقوف على القرارات التي تواجه تحديات في تطبيقها، للوصول إلى حلول مناسبة لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.