وزير الخارجية يلتقي النائب الأول لرئيس وزراء ‫صربيا

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الخارجية الدكتور ‫إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس في مقر وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، النائب الأول لرئيس وزراء ‫صربيا إيفيكا دايتش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.