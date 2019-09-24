وزير الخارجية يلتقي النائب الأول لرئيس وزراء ‫صربيا

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الخارجية الدكتور ‫إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس في مقر وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، النائب الأول لرئيس وزراء ‫صربيا إيفيكا دايتش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 01:59 AM

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يلتقي النائب الأول لرئيس وزراء ‫صربيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نيويورك

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التقى وزير الخارجية الدكتور ‫إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس في مقر وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، النائب الأول لرئيس وزراء ‫صربيا إيفيكا دايتش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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