وزير الخارجية يلتقي النائب الأول لرئيس وزراء ‫صربيا

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس في مقر وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، النائب الأول لرئيس وزراء صربيا إيفيكا دايتش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس في مقر وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، النائب الأول لرئيس وزراء صربيا إيفيكا دايتش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.